Сарри считает «Лион» опасным соперником

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, чего он ожидает от матча с «Лионом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

— «Лион» — техничная команда, которая прекрасно готова физически и умеет мгновенно ускоряться, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Это опасный соперник, против которого надо показать очень хороший футбол. Криштиану Роналду — игрок, которого высоко ценят по всему миру. Чтобы судить о его форме, достаточно посмотреть на статистику. Это выдающийся игрок, который в отличном состоянии как физически, так и психологически.

Матч «Лион» — «Ювентус» состоится 26 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.