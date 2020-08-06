Сарри считает, что матч с «Лионом» будет «очень тяжелым, но не невозможным»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча с «Лионом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Играть без болельщиков, в том числе и завтра, неприятно, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Главному турниру в мире, Лиге чемпионов, они нужны еще больше. Давайте надеяться, что в ближайшем будущем условия позволят фанам вернуться на стадионы. «Лион» защищается интенсивно и эффективно и опасно контратакует. Результат первого матча позволяет им подходить к игре с расчетом на эти качества. Нас ждет очень тяжелый матч, но не невозможный.

Мы рады, что выиграли, возможно, самый трудный сезон серии А в истории. Теперь было бы здорово поехать в Португалию и сыграть в финальной восьмерке. Это означало бы принадлежность к мировой элите. Роналду тренируется как надо, вчера забил потрясающий гол на тренировке. Он провел много матчей за короткое время, затем немного отдохнул и сейчас занимается интенсивно и энергично».

Матч «Ювентус» — «Лион» состоится 7 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче французский клуб победил 1:0.