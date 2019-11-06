Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1) заявил, что заменил форварда Криштиану Роналду из-за опасений по поводу физического состояния португальца.

— Как прокомментируете игру автора победного гола Дугласа Косты, забившего первый свой гол с января?

— Он для нас очень важный игрок. Сейчас он не в лучших своих физических кондициях, у него нет такой зажигательной скорости, как до травмы. Но у него есть техника, и в решающем моменте он прекрасно сыграл, обыгравшись с Игуаином. Ни он, ни Аарон Рэмси не могли сыграть полный матч, поэтому мы приняли решение разделить игровое время на одной позиции между ними.

— Почему заменили Криштиану Роналду, что происходит нечасто?

— Мы заменили его из-за опасений ввиду его физического состояния, чтобы он не получил травму. Уже в конце первого тайма были тревожные признаки, и во втором тайме в некоторых моментах, когда он ускорялся, было от чего беспокоиться. Поэтому мы его и заменили — чтобы избежать проблем в будущем.

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