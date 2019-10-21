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Сарри назвал самое сильное качество «Локомотива»

16:15
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в преддверии матча Лиги чемпионов против «Локомотива» заявил, что изучал игру московского клуба.

— Мы видели, как они играли в Леверкузене, — приводит слова тренера ТАСС. — Мы видели, как они прессинговали, как они заставили вратаря немцев совершать ошибки. Эта команда очень опасна все 90 минут, надо быть внимательнее.

Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится 22 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ювентус — Локомотив

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7026217

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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