Сарри назвал самое сильное качество «Локомотива»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в преддверии матча Лиги чемпионов против «Локомотива» заявил, что изучал игру московского клуба.

— Мы видели, как они играли в Леверкузене, — приводит слова тренера ТАСС. — Мы видели, как они прессинговали, как они заставили вратаря немцев совершать ошибки. Эта команда очень опасна все 90 минут, надо быть внимательнее.

Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится 22 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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