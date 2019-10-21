Сарри назвал самое сильное качество «Локомотива»
16:15
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в преддверии матча Лиги чемпионов против «Локомотива» заявил, что изучал игру московского клуба.
— Мы видели, как они играли в Леверкузене, — приводит слова тренера ТАСС. — Мы видели, как они прессинговали, как они заставили вратаря немцев совершать ошибки. Эта команда очень опасна все 90 минут, надо быть внимательнее.
Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится 22 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.
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