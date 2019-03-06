Сантьяго Солари: "Я принял "Реал" в трудный период не для того, чтобы сдаться сейчас"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари не собирается подавать в отставку после вылета из Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала мадридцы проиграли дома "Аяксу" со счетом 1:4.

– Я соглашался возглавить команду в трудный период не для того, чтобы теперь выбросить полотенце и сдаться, – цитирует AFP Солари. – А вы можете иметь любое мнение на этот счет. Я здесь для того, чтобы извлечь все лучшее из игроков. Мы должны сохранять профессионализм и прийти на следующий день на тренировку, чтобы работать и улучшать игру.

Нам грустно. Это больно. Мы приложили все усилия, но их оказалось мало. Никто не любит проигрывать. Но сезон продолжается.