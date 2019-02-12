Сантьяго Солари: "Реалу" нужно с уважением отнестись к "Аяксу"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари - о матче с "Аяксом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Марселу - великий игрок. Он наш вице-капитан, для которого "Реал" всегда на первом месте. Марселу отлично проявляет себя на тренировках. Когда проигрываешь, то все плохо. Победишь - и вот уже все хорошо. Завтра очень важная игра, и мы думаем только о ней, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - От этого стадиона у нас остались шикарные воспоминания. Будем надеяться, что тенденция продолжится. "Аякс" исповедует комбинационный футбол, у них отличные футболисты. Нужно относиться к сопернику с уважением. Надеюсь, что мы сможем сыграть так же хорошо, как три дня назад.

Матч "Аякс" - "Реал" состоится 13 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

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