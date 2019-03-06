Сантьяго Солари: "Реалу" не хватало Рамоса в матче с "Аяксом"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после поражения от "Аякса" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4) отметил, что команде не хватало защитника Серхио Рамоса​. Испанец был дисквалифицирован за намеренное получение желтой карточки.

- Не хочу говорить плохо о своих игроках, но очевидно, что нам не хватило нашего капитана, – цитирует Football Espana Солари. - Я попал на свой пост в трудную минуту, и не сдаюсь в движении к нашей цели. Это трудный сезон, но теперь мы должны показать свой характер и большее желание, чем когда-либо. Любой может преуспеть в легкий момент, но действительно великие люди показывают свои способности в трудные времена.