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Хименес: «Никто не ожидал, что «Фейеноорд» победит «Баварию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес прокомментировал победу над «Баварией» (3:0) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я очень рад. Никто не ожидал, что мы победим. Это делает меня еще счастливее. Я думаю, что самое прекрасное в этом виде спорта — это сюрпризы, такие вечера, как этот. Мы поймали свою игру на контратаках и забили три гола», — цитирует пресс-служба УЕФА Хименеса.

«Фейеноорд» набрал 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Бавария» идет на 15-й строчке — 12 очков.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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