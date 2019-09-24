Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов-2021!

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году. Такое решение было принято на заседании исполкома УЕФА. Финальный матч примет санкт-петербургский стадион «Газпром Арена», на котором выступает «Зенит».

Вместимость стадиона в Санкт-Петербурге — 68 тысяч зрителей. О том, что Российский футбольный союз подал заявку на проведение финального матча Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге, стало известно 15 февраля.

Основным соперником российской стороны был немецкий Мюнхен и домашняя арена «Баварии» «Альянц-Арена».

Россия уже принимала финал Лиги чемпионов в 2008 году. Тогда решающий матч турнира прошел в Москве, в «Лужниках» - «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Челси».

? The 2021 UEFA @ChampionsLeague final will be held at the St Petersburg Stadium, Russia.#UEFAExCo pic.twitter.com/GKpFTXBfVx — UEFA (@UEFA) September 24, 2019

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр