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Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов-2021!

20:46
«Газпром Арена». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
«Газпром Арена». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году. Такое решение было принято на заседании исполкома УЕФА. Финальный матч примет санкт-петербургский стадион «Газпром Арена», на котором выступает «Зенит».

Вместимость стадиона в Санкт-Петербурге — 68 тысяч зрителей. О том, что Российский футбольный союз подал заявку на проведение финального матча Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге, стало известно 15 февраля.

Основным соперником российской стороны был немецкий Мюнхен и домашняя арена «Баварии» «Альянц-Арена».

Россия уже принимала финал Лиги чемпионов в 2008 году. Тогда решающий матч турнира прошел в Москве, в «Лужниках» - «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Челси».

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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