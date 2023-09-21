Сане: «Игра с «Манчестер Юнайтед» получилась слегка безумной»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:3) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Подводя итоги, мы удовлетворены победой в своей первой игре сезона в Лиге чемпионов и первыми тремя очками. Игра получилась слегка безумной. Болельщикам, должно быть, понравилось такое количество голов», — цитирует пресс-служба УЕФА Сане.

«Бавария» набрала 3 очка и вышла в лидеры группы A. «Манчестер Юнайтед» — последний (0 очков).