Сане прокомментировал крупную победу над «Барселоной»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане после победы над «Барселоной» (3:0) в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что команда хорошо постаралась. Сане забил один мяч и был признан лучшим игроком встречи.

«Мы действительно провели хороший матч. Совместными усилиями успешно потрудились и в итоге добились победы», — цитирует пресс-служба УЕФА Сане.