Сане прокомментировал крупную победу над «Барселоной»
03:08
Нападающий «Баварии» Лерой Сане после победы над «Барселоной» (3:0) в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что команда хорошо постаралась. Сане забил один мяч и был признан лучшим игроком встречи.
«Мы действительно провели хороший матч. Совместными усилиями успешно потрудились и в итоге добились победы», — цитирует пресс-служба УЕФА Сане.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032656--bayern-vs-barcelona/
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