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Сане прокомментировал крупную победу над «Барселоной»

03:08
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Нападающий «Баварии» Лерой Сане после победы над «Барселоной» (3:0) в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что команда хорошо постаралась. Сане забил один мяч и был признан лучшим игроком встречи.

«Мы действительно провели хороший матч. Совместными усилиями успешно потрудились и в итоге добились победы», — цитирует пресс-служба УЕФА Сане.

Бавария — Барселона

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032656--bayern-vs-barcelona/

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Евгений Козинов все материалы автора

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