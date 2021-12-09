Сане признан лучшим игроком матча с «Барселоной»

«Бавария» разгромила «Барселону» (3:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Лучшим игроком встречи был признан нападающий мюнхенцев Лерой Сане. На его счету один забитый мяч.

«Он забил красивый гол и на протяжении всей игры оставлял яркое впечатление, всегда стремясь в атаку и убегая от игроков «Барселоны». При удачном стечении обстоятельств он мог бы забить трижды», — отметил технический наблюдатель УЕФА Робби Кин.