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Сане признан лучшим игроком матча с «Барселоной»

02:52

«Бавария» разгромила «Барселону» (3:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Лучшим игроком встречи был признан нападающий мюнхенцев Лерой Сане. На его счету один забитый мяч.

«Он забил красивый гол и на протяжении всей игры оставлял яркое впечатление, всегда стремясь в атаку и убегая от игроков «Барселоны». При удачном стечении обстоятельств он мог бы забить трижды», — отметил технический наблюдатель УЕФА Робби Кин.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032656--bayern-vs-barcelona/

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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