Полузащитник «Брюгге» Сандер Берге после поражения от «Ливерпуля» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:4) назвал соперника лучшей командой мира. Также он отметил гол Алекса Окслейда-Чемберлена.

— Мы играли против лучшей команды мира, — цитирует пресс-служба УЕФА Берге. — Они наносили укол каждый раз, когда мы теряли мяч. Но часто нам удавалось сдержать их, мы действовали организованно. Хотя когда Окслейд-Чемберлен забивает такие голы, то становится по-настоящему трудно. «Ливерпуль» — это команда другого уровня.

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