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Сандер Берге: «Ливерпуль» — это команда другого уровня»

06:01
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Полузащитник «Брюгге» Сандер Берге после поражения от «Ливерпуля» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:4) назвал соперника лучшей командой мира. Также он отметил гол Алекса Окслейда-Чемберлена.

— Мы играли против лучшей команды мира, — цитирует пресс-служба УЕФА Берге. — Они наносили укол каждый раз, когда мы теряли мяч. Но часто нам удавалось сдержать их, мы действовали организованно. Хотя когда Окслейд-Чемберлен забивает такие голы, то становится по-настоящему трудно. «Ливерпуль» — это команда другого уровня.

Генк — Ливерпуль

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027056/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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