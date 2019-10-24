Сандер Берге: «Ливерпуль» — это команда другого уровня»
06:01
Полузащитник «Брюгге» Сандер Берге после поражения от «Ливерпуля» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:4) назвал соперника лучшей командой мира. Также он отметил гол Алекса Окслейда-Чемберлена.
— Мы играли против лучшей команды мира, — цитирует пресс-служба УЕФА Берге. — Они наносили укол каждый раз, когда мы теряли мяч. Но часто нам удавалось сдержать их, мы действовали организованно. Хотя когда Окслейд-Чемберлен забивает такие голы, то становится по-настоящему трудно. «Ливерпуль» — это команда другого уровня.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027056/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
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