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Санчо пропустит матч дортмундской «Боруссии» с «Севильей» в ЛЧ

18:15

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк заявил, что травма полузащитника Джейдона Санчо оказалась серьезнее, чем ожидалось, сообщает Kiker.

По данным источника, футболист точно пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (3:2 — первая игра). Есть вероятность, что он не сможет принять участия и в последующих ближайших встречах команды.

В нынешнем сезоне Санчо провел 31 матч в составе «Боруссии», забил 12 мячей и отдал 12 результативных передач.

Матч «Боруссия» — «Севилья» состоится 9 марта. Начало — в 23.00 мск.

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