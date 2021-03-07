Санчо пропустит матч дортмундской «Боруссии» с «Севильей» в ЛЧ
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк заявил, что травма полузащитника Джейдона Санчо оказалась серьезнее, чем ожидалось, сообщает Kiker.
По данным источника, футболист точно пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (3:2 — первая игра). Есть вероятность, что он не сможет принять участия и в последующих ближайших встречах команды.
В нынешнем сезоне Санчо провел 31 матч в составе «Боруссии», забил 12 мячей и отдал 12 результативных передач.
Матч «Боруссия» — «Севилья» состоится 9 марта. Начало — в 23.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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