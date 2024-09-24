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«Сан-Сиро» не сможет принять финал Лиги чемпионов в 2027 году

Руслан Минаев
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Стадион «Сан-Сиро».
Фото Global Look Press

Как и предполагал «СЭ», стадион «Сан-Сиро» в Милане не сможет принять финал Лиги чемпионов в сезоне-2026/27, сообщает пресс-служба УЕФА.

Отмечается, что муниципалитет итальянского города не смог гарантировал, что арена и ее окрестности не пострадают от ремонтных работ в период проведения финала Лиги чемпионов 2027 года.

«Было решено не назначать хозяином финала Лиги чемпионов Милан и возобновить процесс обсуждения по выбору подходящего места проведения, решение по которому ожидается в мае или июне 2025 года», — говорится в сообщении.

В 2025 году финал Лиги чемпионов пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене. В 2026-м матч примет арена «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

Лига чемпионов УЕФА
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