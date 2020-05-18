Самый крупный разгром в финалах Лиги чемпионов. «Милан» Капелло уничтожил «Барселону»

27 лет назад «Милан» одержал самую крупную победу в истории финалов Лиги чемпионов. В решающем матче, состоявшемся в Афинах, красно-черные разгромили фаворита турнира «Барселону» — 4:0.

Два мяча в ворота Андони Субисарреты отправил Даниэле Массаро, по одному — Деян Савичевич и Марсель Десайи.

«Милан» в той игре возглавлял будущий главный тренер сборной России Фабио Капелло.