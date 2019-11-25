Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Француз отметил, что восстановился после травмы и выразил готовность принять участие в игре.

— Мое колено в порядке. Я чувствую себя хорошо и думаю только об игре, — цитирует Marca Юмтити. — «Барселона» — фаворит в любом турнире, потому что у нас лучше игроки. Мы одна из лучших команд мира, так что мы хотим выигрывать каждый матч. Если мы победим в Лиге чемпионов, будет идеально.

Лига чемпионов — главная цель? Ла лига, Лига чемпионов, Суперкубок, все остальное. Нам нужно выиграть все.