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Самюэль Это'О: «Хочу стать первым темнокожим тренером, который выиграет Лигу чемпионов»

16:57
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Экс-нападающий «Барселоны» Самюэль Это'О признался, что мечтает однажды возглавить каталонский клуб.

— Сейчас я отдыхаю, но когда-нибудь я вернусь в «Барсу», — приводит слова Это'О Mundo Deportivo. — У меня есть мечта стать первым темнокожим тренером, который выиграет Лигу чемпионов. Я бы хотел, чтобы моя команда играла в стиле Гвардьолы. Может быть, я даже буду работать в «Барселоне» с Хави. Очень рад, что он начал свою тренерскую карьеру. Если бы он этого не сделал, я бы убил его.

Это'О выступал за «Барселону» с 2004 по 2009 годы. В составе сине-гранатовых камерунец стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и кубка Лиги чемпионов, а также победителем Кубка Испании.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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