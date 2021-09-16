Самолет «Зенита» попал в стаю птиц и совершил аварийную посадку

Самолет из Анталии совершил аварийную посадку в Петербурге из-за попадания в стаю птиц, сообщает «Фонтанка». Позднее стало известно, что это был самолет «Зенита».

Один из двигателей пассажирского лайнера вышел в нештатный режим. В соответствии с собственными регламентами, аэропорт Пулково объявил тревогу. На борту было 95 пассажиров и 6 членов экипажа. При посадке никто не пострадал.

Официальный Twitter «Зенита» сделал репост записи «Фонтанки».

Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета ?@rossiya_airline https://t.co/gN5S7npLAe pic.twitter.com/QzPKrWUj82 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 15, 2021

«Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета», — говорится в сообщении.

Накануне сине-бело-голубые уступили «Челси» (0:1) в матче Лиги чемпионов. Игра проходила в Лондоне. Единственный мяч забил Ромелу Лукаку.