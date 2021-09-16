Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Самолет «Зенита» попал в стаю птиц и совершил аварийную посадку

00:47
Самолет «Зенита». Фото ФК «Зенит»
Самолет «Зенита». Фото ФК «Зенит»
Теги:

Самолет из Анталии совершил аварийную посадку в Петербурге из-за попадания в стаю птиц, сообщает «Фонтанка». Позднее стало известно, что это был самолет «Зенита».

Один из двигателей пассажирского лайнера вышел в нештатный режим. В соответствии с собственными регламентами, аэропорт Пулково объявил тревогу. На борту было 95 пассажиров и 6 членов экипажа. При посадке никто не пострадал.

Официальный Twitter «Зенита» сделал репост записи «Фонтанки».

«Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета», — говорится в сообщении.

Накануне сине-бело-голубые уступили «Челси» (0:1) в матче Лиги чемпионов. Игра проходила в Лондоне. Единственный мяч забил Ромелу Лукаку.

Дополнительная информация:

https://www.fontanka.ru/2021/09/15/70138310/?utm_source=t

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
Тринадцатое "яблоко": что нового в iPhone 13 и Apple Watch
Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Госдуму
Почему расстались Наташа Королева и Игорь Николаев
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры