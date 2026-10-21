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Насри: «Сильная сторона «ПСЖ» — умение перетерпеть сложный отрезок и забить гол»

Евгений Козинов
Корреспондент

Экс-полузащитник сборной Франции Самир Насри прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» (4:2) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Во втором тайме обоих матчей — и с «Сити», и с «Барселоной» — парижане сбавляют интенсивность, но всегда находят возможность забить. Они позволяют соперникам создавать моменты, но не пропускают слишком много голов, которые позволили бы другой команде полностью вернуться в игру. И это действительно сильная сторона «ПСЖ» — умение перетерпеть сложный отрезок и забить гол, который больно ударит по сопернику», — сказал Насри в эфире Canal+.

«ПСЖ» с 9 очками занимает первое место в турнирной таблице общего этапа. «Барселона» идет на пятой строчке — 6 очков.

Матвей Сафонов пропускает гол Ламина Ямаля в&nbsp;матче &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo; (4:2) 20&nbsp;октября в&nbsp;Париже.Сафонов не сдержал Ямаля, но «ПСЖ» все равно победил. «Барса» повержена впервые в сезоне
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