Насри: «Сильная сторона «ПСЖ» — умение перетерпеть сложный отрезок и забить гол»

Экс-полузащитник сборной Франции Самир Насри прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» (4:2) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Во втором тайме обоих матчей — и с «Сити», и с «Барселоной» — парижане сбавляют интенсивность, но всегда находят возможность забить. Они позволяют соперникам создавать моменты, но не пропускают слишком много голов, которые позволили бы другой команде полностью вернуться в игру. И это действительно сильная сторона «ПСЖ» — умение перетерпеть сложный отрезок и забить гол, который больно ударит по сопернику», — сказал Насри в эфире Canal+.

«ПСЖ» с 9 очками занимает первое место в турнирной таблице общего этапа. «Барселона» идет на пятой строчке — 6 очков.