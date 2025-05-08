Насри: «Удар Хакими был просто идеальным, достойным чистого нападающего»

Бывший полузащитник «Арсенала» Самир Насри после поражения лондонской команды от «ПСЖ» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов отметил гол защитника парижан Ашрафа Хакими.

«Во время разминки мы наблюдали Хакими в центре тренирующим удар с той же позиции, откуда он потом и забил. Его удар был просто идеальным, достойным чистого нападающего», — цитирует пресс-служба УЕФА Насри.

«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «Интера». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.