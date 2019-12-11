Самир Ханданович: «Поражение болезненное, но сезон для «Интера» не закончен»

Вратарь «Интера» Самир Ханданович выразил разочарование по поводу домашнего поражения от «Барселоны» (1:2) в матче Лиги чемпионов. Этот проигрыш выбил миланцев из турнира, отправив их в Лигу Европы.

— Мы не смогли забить во втором тайме, хотя моменты были, — цитирует официальный сайт УЕФА Хандановича. — Мы знали, что «Барселона» опасна в контратаках. Но ничего не можем сказать, потому что сделали все, что было в наших силах. Это поражение болезненно, но наш сезон на этом не закончен. К сожалению, у нас были взлеты и падения по ходу матчей группового турнира. Мы заплатили большую цену за падения.