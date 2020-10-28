Экс-футболист «Спартака», «Бенфики», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» поражение «Краснодара» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).

— Думаю, что счет не по игре, крупновато как-то, на два мяча «Челси», конечно, наиграл, но за «Краснодар» грустно и печально, — сказал Мостовой «СЭ». — Ясно, что они испытывают определенные трудности с составом и с физическим состоянием футболистов, но сами же стремились туда, теперь получают такие жесткие пощечины. Я бы не сказал, что «Челси» сыграл так здорово и сильно, что приехали и показали всем. Нет, спокойно, некоторых футболистов увидел только во второй половине игры. Сами пропустили, Сафонов немного подвел, чистая техническая ошибка, и развалились. Причина в пропущенных мячах в том, что «Челси» выпустил свежих футболистов, которые хорошо себя показали, а «Краснодару» выпустить некого. Кто был на поле уже играли из последних сил, а на замене не было тех, которые могли бы усилить игру. Серьезно сказались потери футболистов, прежде всего иностранцев. Моментов особо не создал «Краснодар». Против этого «Челси» можно было постараться, к сожалению, не у всех хватает класса, мастерства и сил.

Второй пенальти, конечно, спорный. Мы много говорим о пенальти, судьи и ВАР видят так, но мяч тоже попал сначала в корпус, потом чуть-чуть в ту руку, которая не была согнута. Если б судья не поставил точку, то никто спорить не стал бы. (Анастасия Пастернак)