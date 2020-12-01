Самедов считает, что «Локомотив» должен опасаться «Зальцбург»

Экс-полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов поделился ожиданиями с «СЭ» перед матчем с «Зальцбургом» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— «Локомотив» в Лиге чемпионов играет более-менее, так что есть хороший шанс при победе выйти на второе место, если «Бавария» победит «Атлетико». В любом случае сегодня можно окончательно попытаться и утвердить шансы на попадание в Лигу Европы, — сказал Самедов «СЭ». — Надо опасаться австрийцев, «Зальцбург» хорошая команда даже несмотря на то, что занимают последнее место, они неплохо выглядят. Сегодня будет непростой матч, шансы 50 на 50, потому что команды равные по силам. Все будут в одинаковых условиях и для обеих команд это важный матч. Единственное, «Локомотиву» может помочь то, что это домашняя игра, поддержка болельщиков.

«Локомотив» в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» сохраняет шансы на попадание в плей-офф. На данный момент на счету железнодорожников 3 очка, у «Зальцбурга» — одно, у «Атлетико» — 5, а у обеспечившей себе первое место в группе «Баварии» — 12. (Анастасия Пастернак)