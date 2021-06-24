Бывший игрок сборной России и «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал «СЭ» решение УЕФА отменить правило выездного гола в матчах еврокубков с сезона-2021/22.

«Я за олдскул! За старый формат. Хочу, чтобы все было как раньше и все оставалось. ВАР и это все — мне не по душе. Может, для других это пойдет на пользу, но по моим ощущениям — раньше футбол был лучше», — сказал Самедов «СЭ».

Согласно этом правилу, при равном счете по итогам двух матчей преимущество получает команда, забившая больше мячей на выезде.

Решение об отмене правила выездного гола также распространяется на отборочные турниры еврокубков, на молодежные, юношеские и женские соревнования.

Со следующего сезона кроме Лиги чемпионов и Лиги Европы, впервые будет сыгран новый еврокубковый турнир — Лига конференций.