Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Самедов в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение «железнодорожников» в матче против «Зальцбурга» (1:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Результат разочаровал, — сказал Самедов «СЭ». — Думал, что будет ничья, но «Зальцбург» выглядел намного сильнее и заслуженно победил. Много чего не хватило «Локомотиву», отсутствие Крыховяка, как ведущего игрока команды, тоже повлияло».

Он отметил, что австрийцы были мощнее, и сложно выделить что-то одно. По его словам, их командные движения, острота, создали множество моментов.

«Хорошо, что в первом тайме получили только два мяча, могло быть и гораздо хуже. Казалось, что команды абсолютно разного уровня. Шансов на евровесну у «Локомотива» практически нет», — заключил Самедов.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская ранее заявила, что команде не хватало скорости, а игроки допускали очень много ошибок. По мнению Смородской, игроки просто устали.

«Локомотив» после пяти матчей занимает четвертое место в группе A, имея в активе три очка. Заключительный матч московская команда проведет 9 декабря против «Баварии».

(Анастасия Пастернак)