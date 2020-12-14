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Салихамиджич считает «Лацио» неприятным соперником для «Баварии»

15:22
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич оценил результат жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов для его команды. Немецкий клуб сыграет с «Лацио».

«Они всегда неприятный соперник, вы видели это в группе с «Боруссией», — цитирует функционера официальный сайт «Баварии». — С итальянскими клубами всегда неудобно играть. Путешествовать в Рим всегда приятно. Мы очень хорошо подготовимся к этим матчам».

Первая игра состоится в Риме, ответная — в Мюнхене. Точный календарь матчей станет известен позднее.

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