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Салах забил самый быстрый гол «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

21:33
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Мидтьюланном» забил самый быстрый гол команды в турнире. Египтянин отличился на 55-й секунде встречи.

?Встреча проходит на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге (Дания).

«Ливерпуль» гарантировал себе первое место в группе D. «Мидтьюлланн» — последний.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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