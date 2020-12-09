Салах забил самый быстрый гол «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Мидтьюланном» забил самый быстрый гол команды в турнире. Египтянин отличился на 55-й секунде встречи.

?Встреча проходит на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге (Дания).

«Ливерпуль» гарантировал себе первое место в группе D. «Мидтьюлланн» — последний.