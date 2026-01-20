Салах включен в заявку «Ливерпуля» на матч с «Марселем» в Лиге чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вошел в заявку команды на игру против «Марселя» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов, сообщается на сайте мерсиайдцев.

33-летний форвард пропустил семь последних матчей команды из-за участия в Кубке Африки.

Перед этим египтянина исключили из заявки на матч с «Интером» (1:0) в Лиге чемпионов за публичную критику в адрес «Ливерпуля» и главного тренера команды Арне Слота. Позже Салах вернулся в состав мерсисайдцев и перед отъездом на Кубок Африки сыграл с «Брайтоном» (2:0) в АПЛ.

«Ливерпуль» на выезде сыграет с «Марселем» в среду, 21 января. Начало — в 23.00 по московскому времени.