Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Салах стал первым африканцем, забившим 50 мячей в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Мохамед Салах.
Фото Reuters

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Галатасарая» (4:0). Для 33-летнего египтянина этот гол стал 50-м в турнире за карьеру.

Он стал первым африканцем, которому покорилась эта отметка. Для того, чтобы забить 50 мячей в Лиге чемпионов ему потребовалось 97 матчей.

В первом матче «Галатасарай» выиграл со счетом 1:0, поэтому по сумме двух встреч «Ливерпуль» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ».

Лига чемпионов. 1/8 финала.
18 марта, 23:00. Энфилд (Ливерпуль)
Ливерпуль
4:0
Галатасарай
&laquo;Бавария&raquo; сыграет с &laquo;Реалом&raquo; в&nbsp;1/4 финала Лиги чемпионов.«Бавария» зарубится с «Реалом» в 1/4 финала, «Ливерпуль» — с «ПСЖ». Кто выиграет Лигу чемпионов?
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Мохамед Салах
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
Читайте также
Как Шестеркин, но с нюансом. Лучший вратарь КХЛ забросил шайбу в свои ворота
«Роналду уже всем надоел! Видите, как сборная Португалии заиграла без него!» Мнение Барбозы
От того самого видео до «тренеришки», конфликта с Карпиным и украденных 23 тысяч рублей. Главные скандалы в карьере Артема Дзюбы
Популярное видео
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: путь от стыкового раунда до финального матча
Перес намерен подписать Майкла Олисе из «Баварии»
Сафонов образца этого сезона против Доннаруммы прошлого. Кто выступил лучше?
Кроос: «Энрике заменил Дембеле, своего лучшего игрока, на 65-й минуте полуфинала ЛЧ и никто не протестовал»
Дюгарри раскритиковал тренера «ПСЖ» Энрике за тактику с выносом Сафоновым мячей в аут
Сафонов о выходе «ПСЖ» в финал ЛЧ: «Рад быть частью результата, влиять на игру напрямую»
Сафонов: «Остался один шаг до трофея. Увидимся в Будапеште, Лига чемпионов»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хави Симонс признан лучшим игроком матча с «Атлетико»

Собослаи: «Мне не важно, когда и как именно забивать за «Ливерпулю»
Новости
RSS RSS
Все новости