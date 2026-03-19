Салах стал первым африканцем, забившим 50 мячей в Лиге чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Галатасарая» (4:0). Для 33-летнего египтянина этот гол стал 50-м в турнире за карьеру.

Он стал первым африканцем, которому покорилась эта отметка. Для того, чтобы забить 50 мячей в Лиге чемпионов ему потребовалось 97 матчей.

В первом матче «Галатасарай» выиграл со счетом 1:0, поэтому по сумме двух встреч «Ливерпуль» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ».