Салах счастлив стать лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
08:36
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отреагировал на информацию о том, что он стал лучшим бомбардиром клуба в Лиге чемпионов.
— Стать лучшим бомбардиром клуба в Лиге чемпионов — прекрасное чувство, я горжусь этим достижением, — приводит Goal слова Салаха. — Нужно продолжать, забивать как можно больше и увеличивать отрыв от всех остальных.
Мяч в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (1:1) стал для Салаха 22-м в составе «Ливерпуля» в турнире. Египтянин обошел по этому показателю полузащитника Стивена Джеррарда (21 гол).
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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