Салах счастлив стать лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отреагировал на информацию о том, что он стал лучшим бомбардиром клуба в Лиге чемпионов.

— Стать лучшим бомбардиром клуба в Лиге чемпионов — прекрасное чувство, я горжусь этим достижением, — приводит Goal слова Салаха. — Нужно продолжать, забивать как можно больше и увеличивать отрыв от всех остальных.

Мяч в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (1:1) стал для Салаха 22-м в составе «Ливерпуля» в турнире. Египтянин обошел по этому показателю полузащитника Стивена Джеррарда (21 гол).