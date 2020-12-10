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Салах счастлив стать лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

08:36
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отреагировал на информацию о том, что он стал лучшим бомбардиром клуба в Лиге чемпионов.

— Стать лучшим бомбардиром клуба в Лиге чемпионов — прекрасное чувство, я горжусь этим достижением, — приводит Goal слова Салаха. — Нужно продолжать, забивать как можно больше и увеличивать отрыв от всех остальных.

Мяч в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (1:1) стал для Салаха 22-м в составе «Ливерпуля» в турнире. Египтянин обошел по этому показателю полузащитника Стивена Джеррарда (21 гол).

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