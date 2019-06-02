Салах пробует медаль на зуб. Фото

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" (2:0) в финале Лиги чемпионов. В составе победителей отличились Мохамед Салах и Дивок Ориги.

После игры официальный Твиттер "Ливерпуля" опубликовал фото египетского форварда, пробующего чемпионскую медаль на зуб. Команда выиграла главный европейский клубный турнир в шестой раз в своей истории.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр