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Сегодня, 01:45

Салах: «Главное, что «Ливерпуль» вышел дальше»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Соперник показал себя крепкой командой. Он был силен даже в первой встрече, которую мы выиграли. Главное же, что мы вышли дальше. Надеюсь, в следующем матче проявим себя сильнее.

Я дважды попадал в штангу. Это нормально — может, в следующей игре забью трижды. Меня это не тревожит, если команда проходит дальше. Мы уступили в этой игре, что, возможно, даст нам толчок — быть может, мы вышли слишком самоуверенными. Хорошая игра для работы над ошибками", — цитирует пресс-служба УЕФА Салаха.

В первой встрече «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0, поэтому прошел в 1/4 финала.

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:1
Интер
Голы
Мартинес, 61 (0:1)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Робертсон Матип Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара (Хендерсон, 66) Джонс (Кейта, 65) Мане Салах Диогу Жота (Диас, 83)
Интер
Ханданович Дюмфрис (Дармиан, 75) де Врей (Д`Амброзио, 46) Шкриньяр Бастони Хакан Чалханоглу (Весино, 83) Видаль Брозович (Гальярдини, 75) Санчес Мартинес (Корреа, 76) Перишич
Предупреждения
Диогу Жота 40’, Робертсон 47’, Мане 71’  -  Санчес 45+4’, Видаль 45+6’, Бастони 85’, Гальярдини 90+4’
Удаления
Санчес 63’ (вторая ж.к)
Судьи
Лаос (Испания)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/0273-149e7a67e1ef-4a360c23e9c0-1000--%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-0-1-%D0%BE%D0%B1%D1%89-2-1-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B
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