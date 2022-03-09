Салах: «Главное, что «Ливерпуль» вышел дальше»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Соперник показал себя крепкой командой. Он был силен даже в первой встрече, которую мы выиграли. Главное же, что мы вышли дальше. Надеюсь, в следующем матче проявим себя сильнее.

Я дважды попадал в штангу. Это нормально — может, в следующей игре забью трижды. Меня это не тревожит, если команда проходит дальше. Мы уступили в этой игре, что, возможно, даст нам толчок — быть может, мы вышли слишком самоуверенными. Хорошая игра для работы над ошибками", — цитирует пресс-служба УЕФА Салаха.

В первой встрече «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0, поэтому прошел в 1/4 финала.