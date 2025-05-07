Футбол
7 мая, 18:43

Салах назвал «ПСЖ» лучшей командой Европы

Камила Абдурахманова
корреспондент

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», где «Ливерпуль» проиграл в ответной встрече по пенальти (1:4).

«Это был их день. После поражения я пожал игрокам руки и сказал: «Поздравляю, идите и выиграйте его!» На этом все. Мы были в отличной форме весь сезон, но в марте случился небольшой спад. И тогда мы встретились с лучшей командой Европы. У них был подъем, и мы достигли той же точки. Затем состоялся матч Кубка лиги. Проигрываешь в Лиге чемпионов, подходишь к матчу Кубка лиги с мыслью: это неудачный момент.

Должен быть честен: «ПСЖ» действовал очень хорошо в первом матче. Нам повезло, а им — нет. Алисон провел лучшую игру в своей карьере в «Ливерпуле». Потом они приехали на «Энфилд», и нам тоже не повезло: мы попали в штангу два или три раза, они отразили мячи на своей линии один или два раза», — приводит слова Салаха L'Equipe.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в среду, 7 мая. В первой игре парижане победили со счетом 1:0.

Мохамед Салах
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
