Салах надеется, что сможет провести весь финальный матч ЛЧ

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах благодарен судьбе, что получил очередной шанс сыграть в финале Лиги чемпионов, сообщает beIN Sport.

Финал ЛЧ "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" пройдет 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Испании.

– Счастлив, что получил очередной шанс сыграть в очередном финале. Надеюсь, что получится сыграть весь матч, а команда сможет выиграть турнир. Это второй финал за два года. "Ливерпуль" проиграл первый, но на этот раз у нас больше опыта. Мы все с нетерпением ждем предстоящей игры, так как провели хорошую подготовку в Испании. Мы чувствуем себя очень мотивированными. Все, что нужно сделать, это сосредоточиться на игре. Это финал, и тут не могло быть простого соперника – будь то "Аякс" или "Тоттенхэм", "Реал" или "Ювентус". Впрочем, теперь мы думаем только о "Тоттенхэме", – приводит слова Салаха beIN Sport.

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