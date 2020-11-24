Салах готовится к матчу с «Аталантой» в общей группе

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает Goal. Накануне египтянин сдал отрицательный тест на коронавирус.

Форвард, в прошлый раз выходивший на поле 8 ноября, сможет сыграть против «Аталанты» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что о заражении Салаха коронавирусом стало известно 13-го ноября.

«Ливерпуль» примет «Аталанту» в чсреду, 25 ноября. Начало матча — в 23.00 (мск).