Салах готовится к матчу с «Аталантой» в общей группе
17:12
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает Goal. Накануне египтянин сдал отрицательный тест на коронавирус.
Форвард, в прошлый раз выходивший на поле 8 ноября, сможет сыграть против «Аталанты» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Напомним, что о заражении Салаха коронавирусом стало известно 13-го ноября.
«Ливерпуль» примет «Аталанту» в чсреду, 25 ноября. Начало матча — в 23.00 (мск).
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю