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Сегодня, 16:56

Сакки назвал стиль игры «Атлетико» под руководством Симеоне скучным

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Атлетико» Арриго Сакки поделился мнением о стиле игры команды под руководством Диего Симеоне.

«У «Атлетико» есть талантливые игроки, и вместо тог, чтобы покупать новых, руководству следовало бы потратить деньги на изменение игрового стиля. Давайте посмотрим правде в глаза: такая манера игры скучна для зрителей. Болельщики просят красоты, они просят эмоций.

Однако мы должны быть честными. Поединок между испанцами и «Сити» все еще не окончен. В ответном матче может произойти все что угодно", — приводит слова Сакки Gazzetta dello Sport.

Во вторник, 5 апреля, «Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» со счетом 1:0 в первом матче 1/4 финала ЛЧ. Единственный гол в игре на 70-й минуте забил Кевин де Брейне.

Ответная встреча состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Champions-League/07-04-2022/sacchi-champions-league-atletico-madrid-preistorico-4302197818248_preview.shtml
Диего Симеоне
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Арриго Сакки
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