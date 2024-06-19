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Сегодня, 15:48

Сафонов заявил, что сможет с «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов

Виктория Кравченко
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Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов уверен, что сможет с парижским клубом выиграть Лигу чемпионов. Он также рассказал о целях команды.

— Ты знаешь главную мечту и цель «ПСЖ» больше 10 лет?

— Лигу чемпионов выиграть.

— Да, выиграть Лигу чемпионов.

— Выиграем.

— Выиграете?

— А что нет? Попробуем.

— Что произойдет раньше: «Краснодар» выиграет РПЛ или «ПСЖ» Лигу чемпионов?

— Будет прекрасно, если это будет в один год одновременно. Сначала заканчивается сезон, а потом финал Лиги чемпионов. Получается, «Краснодар» раньше станет чемпионом. Получается, «Краснодар» становится чемпионом, а там через неделю финал. Правильно же? Такое же расписание? — заявил Сафонов в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале.

В пятницу, 14 июня, парижане объявили о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее он выступал за «Краснодар».

В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 голов и 11 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d4V0XQ4-TXs
Матвей Сафонов
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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