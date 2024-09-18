Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов против «Жироны»

«ПСЖ» и «Жирона» объявили стартовые составы на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 22.00 по московскому времени.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов выйдет на поле с первых минут встречи. Для него это будет дебютный матч за «ПСЖ». Россиянин перешел во французский клуб летом этого года.

Ранее стало известно, что основной вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма получил повреждение в матче против «Бреста» (3:1) в 4-м туре французской лиги 1 и будет восстанавливаться в течение ближайшей недели.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Жирона».