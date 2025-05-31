Сафонов стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов

В субботу, 31 мая «ПСЖ» обыграл «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов попал в заявку на игру, но остался в числе запасных.

Сафонов стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов. До него это делали Игорь Добровольский («Марсель», сезон-1992/93), Владимир Бут («Боруссия» Дортмунд, сезон-1996/97), Дмитрий Аленичев («Порту», сезон-2003/04) и Денис Черышев («Реал», сезон-2015/16).

Матвей Сафонов в сезоне-2024/25 принял участие в 2 матчах «ПСЖ» в Лиге чемпионов: он сыграл в общем этапе против «Жироны» (1:0) и «Баварии» (0:1).

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