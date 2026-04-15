Сафонов стал первым российским вратарем, не пропустившим на «Энфилде»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не пропустил голов в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:0) и стал первым россиянином, сыгравшим на ноль на «Энфилде», сообщает Opta.

В 2017 году Александр Селихов из «Спартака» пропустил 7 голов, в 2002-м — Станислав Черчесов («Спартак») пропустил 5, а в 2001-м Александр Филимонов («Динамо», Киев) пропустил 1 мяч.

В полуфинале «ПСЖ» сыграет против победителя пары «Бавария» — «Реал» (первый матч — 2:1).