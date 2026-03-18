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18 марта, 01:26

Сафонов стал лучшим игроком матча «Челси» — «ПСЖ» по оценкам WhoScored

Евгений Козинов
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото AFP

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил самую высокую оценку по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:0) по версии статистического портала WhoScored. 26-летний россиянин получил оценку — 9,2 балла.

Сафонов вышел в стартовом составе парижской команды и сделал 9 сейвов, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Первый матч «ПСЖ» выиграл со счетом 5:2 и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары «Галатасарай» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:0).

Лига чемпионов. 1/8 финала.
17 марта, 23:00. Стэмфорд Бридж (Лондон)
Челси
0:3
ПСЖ
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Матвей Сафонов
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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