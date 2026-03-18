Сафонов стал лучшим игроком матча «Челси» — «ПСЖ» по оценкам WhoScored

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил самую высокую оценку по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:0) по версии статистического портала WhoScored. 26-летний россиянин получил оценку — 9,2 балла.

Сафонов вышел в стартовом составе парижской команды и сделал 9 сейвов, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Первый матч «ПСЖ» выиграл со счетом 5:2 и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары «Галатасарай» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:0).