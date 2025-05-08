Футбол
8 мая, 16:36

Сафонов рассказал о праздновании Дня Победы в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от празднования Дня Победы в Париже.

8 мая в США и большинстве стран Западной Европы отмечают День Победы.

«Кстати, сегодня у нас здесь отмечают День Победы. Куча полиции, перекрыты дороги, везде ограждения. Пускают только тех, кто живет в этом районе. Не знаю, получится или не получится посмотреть, что будет около [Триумфальной] арки, но думаю, что сегодня в Париже будет большое празднование. Получается, второй день подряд», — сказал Сафонов в своем Telegram-канале.

7 мая «ПСЖ» обыграл «Арсенал» (2:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. В финале команда Сафонова сыграет с «Интером». Решающий матч состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Источник: Telegram-канал Матвея Сафонова
Матвей Сафонов
