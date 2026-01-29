Футбол
Сегодня, 12:15

Сафонов прокомментировал решение Энрике выпустить его в старте на игру с «Ньюкаслом»

Анастасия Пилипенко

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал решение главного тренера парижан Луиса Энрике выпустить его в стартовом составе на матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Ньюкаслом» (1:1) вместо Люка Шевалье.

«Я думаю, объяснять тут нечего. В команде каждый уверен в себе и показывает себя с лучшей стороны на каждой тренировке», — приводит слова Сафонова Footmercato.

26-летний Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» впервые после перелома руки, который он получил в декабре в финале Межконтинентального кубка, и отразил три из четырех ударов соперника.

В этом сезоне Сафонов провел 5 матчей во всех турнирах, пропустив 4 мяча и дважды сыграв на ноль.

«ПСЖ» набрал 14 очков на общем этапе Лиги чемпионов и занял 11-е место в турнирной таблице. Парижане сыграют в стыковом раунде плей-офф.

