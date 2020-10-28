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Сафонов после разгрома от «Челси» взял вину на себя

28 октября 2020, 23:16

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов взял вину на себя после разгрома в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).

— У всех ребят есть понимание, что в этот раз случилось то, что случилось, — сказал Сафонов в эфире «Матч премьер». — Мы могли забивать, вели игру. Не повезло. Хотел бы взять вину на себя, ведь моя ошибка в первом голе — если бы не она, «Челси» было бы сложнее навязать игру.

Во втором тайме вели игру, верили, что можем изменить ход матча. Но где-то не хватило опыта. В конце у «Челси» вышли опытные игроки, нам свежести не хватило.

Моя ошибка? Я сам виноват. Это просто удар, я сам виноват. Теперь я жду ответного матча, посмотрим, как они там справятся с нами.

Не сказал бы, что игра «Челси» какая-то особенная. Наши защитники справлялись, мы имели сами возхможности забить.

Краснодар — Челси

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