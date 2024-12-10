Сафонов остался в запасе на матч Лиги чемпионов против «Зальцбурга»

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Зальцбурга» на матч общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет на австрийской «Ред Булл Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов остался в запасе на этот матч.

«Зальцбург»: Шлагер, Гвиндо, Байду, Дедич, Капальдо, Гурна-Дуат, Бидструп, Нене, Глух, Йео, Ратков.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Невеш, Руис, Ли Кан Ин, Рамуш, Баркола.