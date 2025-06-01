Сафонов опубликовал видео из автобуса «ПСЖ» после победы в Лиге чемпионов

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выложил в своем Telegram-канале видео, снятое в автобусе команды после победы в Лиге чемпионов.

В ролике запечатлено, как игроки французского клуба поют песню группы Queen «We Are the Champions» («Мы — чемпионы»).

В субботу, 31 мая, «ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов, который прошел в Мюнхене.

26-летний Сафонов стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов, после Игоря Добровольского («Марсель», сезон-1992/93), Владимира Бута («Боруссия» Дортмунд, сезон-1996/97), Дмитрия Аленичева («Порту», сезон-2003/04) и Дениса Черышева («Реал», сезон-2015/16).