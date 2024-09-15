Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 18:48

Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в матче с «Жироной» в Лиге чемпионов из-за травмы Доннаруммы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матвей Сафонов.
Фото AFP

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма получил повреждение в матче против «Бреста» (3:1) в 4-м туре французской лиги 1, сообщается на официальном сайте парижан.

25-летний итальянец получил мышечную травму бедра. Пресс-служба «ПСЖ» сообщает, что он будет восстанавливаться в течение ближайшей недели.

Таким образом, за парижан может дебютировать Матвей Сафонов. 18 сентября «ПСЖ» на своем поле примет «Жирону» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

25-летний россиянин в летнее трансферное окно перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». Клуб представил Сафонова и других новичков перед матчем с «Брестом».

Матвей Сафонов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Брест
ФК Жирона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
День программиста отметят 12 сентября
Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Соболева
Песков заявил о достаточных возможностях ВС РФ и их экономической поддержке
Соболева назвали «несмазанной телегой». Что произошло после матча ЦСКА - «Зенит»
Семь боевиков ВСУ сдались в плен на курском направлении за сутки
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин
Популярное видео
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Лига чемпионов: когда стартует основной турнир и расписание первых матчей
Новая Лига чемпионов — супер! Турнир станет зрелищнее и, возможно, перевернет футбол
Повторение прошлогоднего финала, Флик против «Баварии» и другие жаркие пары основного этапа Лиги чемпионов
Роналду назвал победу в финале Лиги чемпионов в Москве самой особенной в карьере
«Реал» сыграет с «Боруссией», «ПСЖ» — с «Сити», «Монако» — с «Барсой». Онлайн-трансляция жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка 4-й корзины Лиги чемпионов: «Монако» встретится с «Барсой» и «Интером», «Астон Виллы» — «Бавария»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости