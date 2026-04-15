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15 апреля, 00:50

Сафонов кратко отреагировал на свой сухой матч против «Ливерпуля»

Евгений Козинов
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Reuters

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов коротко отреагировал на победу своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:0).

«0», — написал Сафонов в своем Telegram-канале после игры.

27-летний Матвей стал первым российским голкипером, которому удалось сыграть на ноль на «Энфилде».

В полуфинале «ПСЖ» сыграет против победителя пары «Бавария» — «Реал» (первый матч — 2:1).

Лига чемпионов. 1/4 финала.
14 апреля, 22:00. Энфилд (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:2
ПСЖ
Матвей Сафонов и&nbsp;Вильян Пачо в&nbsp;борьбе с&nbsp;Джо Гомесом.Сафонов снова великолепен в Англии. Сейвы Матвея похоронили шансы «Ливерпуля», а Дембеле все решил в атаке
Источник: Telegram-канал ТягаМотина
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Матвей Сафонов
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Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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