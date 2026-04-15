Сафонов кратко отреагировал на свой сухой матч против «Ливерпуля»
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов коротко отреагировал на победу своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:0).
«0», — написал Сафонов в своем Telegram-канале после игры.
27-летний Матвей стал первым российским голкипером, которому удалось сыграть на ноль на «Энфилде».
В полуфинале «ПСЖ» сыграет против победителя пары «Бавария» — «Реал» (первый матч — 2:1).
Источник: Telegram-канал ТягаМотина
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