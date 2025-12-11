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11 декабря 2025, 00:03

Сафонов и Забарный впервые вместе сыграли за «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Матвей Сафонов делает сэйв.
Фото AFP

Защитник «ПСЖ» Илья Забарный вышел на замену в начале второго тайма матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Атлетика». 23-летний украинец заменил капитана команды Маркиньоса.

В воротах парижской команды в этой встрече играет российский голкипер Матвей Сафонов. Матч 15-го тура чемпионата Франции, когда россиянин впервые вышел в составе парижан в этом сезоне, Забарный пропустил из-за болезни.

Игрок сборной Украины перешел в «ПСЖ» летом этого года из «Борнмута». Он заявлял, что не поддерживает с россиянами личных отношений, но «вынужден контактировать» с Сафоновым на профессиональном уровне.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Атлетик» — «ПСЖ».

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур.
10 декабря 2025, 23:00. Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо)
Атлетик
0:0
ПСЖ
&laquo;Атлетик&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов.«Атлетик» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
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Матвей Сафонов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Илья Забарный
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