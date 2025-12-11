Сафонов и Забарный впервые вместе сыграли за «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Илья Забарный вышел на замену в начале второго тайма матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Атлетика». 23-летний украинец заменил капитана команды Маркиньоса.

В воротах парижской команды в этой встрече играет российский голкипер Матвей Сафонов. Матч 15-го тура чемпионата Франции, когда россиянин впервые вышел в составе парижан в этом сезоне, Забарный пропустил из-за болезни.

Игрок сборной Украины перешел в «ПСЖ» летом этого года из «Борнмута». Он заявлял, что не поддерживает с россиянами личных отношений, но «вынужден контактировать» с Сафоновым на профессиональном уровне.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Атлетик» — «ПСЖ».